Чеченцы попросили Путина защитить их от «казней» журналистов «Новой газеты»

Грозный, 17 марта. Публикации «Новой газеты» о проведении «казней» в Чечне не соответствуют действительности, сообщили общественники республики, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

Как стало известно, журналисты «Новой газеты» обнародовали материал, в котором говорится о так называемых внесудебных «казнях» на территории Чеченской Республики.

Общественники региона опровергли указанную «Новой газетой» информацию. Люди остались возмущены клеветническими выпадами журналистов в адрес силовиков и руководства Чечни. Плюс ко всему материал журналистов может носить заказной характер, считают эксперты.

На фоне этого инцидента общественность Чечни обратилась с Владимиру Путину с просьбой защитить силовиков от подобного рода действий и сохранить законность.

Как стало известно ранее, в Кремле прокомментировали слухи о «казнях» в Чечне.