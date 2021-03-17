Вертолет Ми-8 в Иркутской области совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя

Иркутск, 17 марта. Ми-8 авиакомпании «Ангара» двигался по маршруту Визирный — Киренск. После десяти км полета частично отказал двигатель. Было принято решение вернуться на посадочную площадку.

Инициирована проверка по факту технической неисправности вертолета, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. На борту находились три члена экипажа и два пассажира. По данным проверки, посадка прошла хорошо, пострадавших нет.

Визирный — отрезанный от «большой земли» населенный пункт в Иркутской области, транспортное сообщение с ним осуществляется только при помощи вертолетов. Сотрудники ведомства проверяют все воздушные суда, принадлежащие компании «Ангара», чтобы отдаленные поселения не остались отрезанными и перелеты осуществлялись в штатном режиме.

Ранее стало известно, что российский вертолет Ми-8 нарушил воздушную границу с Украиной.