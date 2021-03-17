Сергей Железняк: Украина по теме Крыма нагло лжет ради западных подачек

Власти в Киеве могут сколько угодно «денонсировать» соглашение о пребывании российского Черноморского флота в российском же Крыму через семь лет после возвращения того в состав нашей страны. Называть регион украинским, фантазировать на тему его «деоккупации», выдумывать так называемые крымские платформы. Врать Западу про нарушения прав крымчан и говорить прочую чушь.

Ясно одно — вернуть полуостров в состав Украины невозможно. Крым с Россией навсегда, и это историческое, на самом деле, решение приняли сами крымчане в марте 2014 года.

Киев регулярно демонстрирует то, как он силен задним умом. Наглядный пример — решение разорвать с нашим государством соглашение о пребывании российского флота в Крыму по прошествии семи лет после возвращения полуострова в состав РФ.

Каждая новая якобы стратегия по возвращению региона — не более чем фейк и очередная версия больной фантазии киевских властей. Украинские правители сами же вынудили Крым войти в состав Российской Федерации!

Ущемление прав и интересов населения полуострова, угроза уничтожения русскоязычных граждан, развал экономики и социальной сферы, а потом и всевозможные блокады — вот далеко не самый полный перечень «заботы» Киева по отношению к Крыму.

Сегодня Республика Крым — динамично развивающийся многонациональный регион России, который красноречиво показывает экономический рост и интенсивное развитие социальной среды с равными правами для всех жителей. Все попытки Украины представить ситуацию на полуострове как проблему с правами человека — наглая ложь ради западных подачек и сохранения напряженности вокруг крымской темы.

Вместо того, чтобы строить безумные планы по возвращению региона в состав Украины, Киеву стоило бы заняться реальными проблемами своей страны и своих граждан. И, в том числе, выполнить, наконец, свои обязательства по Минским соглашениям.