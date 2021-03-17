Новая авария F-22 вскрыла «детскую болезнь» истребителей пятого поколения в США

Американский истребитель F-22 Raptor совершил 15 марта аварийную посадку на авиабазе Эглин. Предыдущее летное происшествие произошло с F-22 15 мая 2020 года, однако интереснее другой факт — оно также случилось на авиабазе Эглин.

Особенность места в том, что это не «родное» место базирования F-22: на авиабазу во Флориде часть этих самолетов были переведены вынужденно, после того как их штатная авиабаза Тиндалл была разрушена ураганом «Майкл» в 2018 году.

Продолжающиеся летные происшествия на Эглине показывают, что за минувшие с урагана 2,5 года Тиндалл так и не восстановили для F-22. Что, в свою очередь, позволяет задать простой вопрос: а как вообще Пентагон относится к самым дорогим своим «игрушкам» — стелс-истребителям пятого поколения F-22 и F-35?

Рекордсмен по бюджетам

В настоящее время на вооружении США формально стоят две модели истребителей пятого поколения, F-22 и F-35. Первый предсерийный F-22 поднялся в воздух еще в сентябре 1997 года, а F-35, который должен был стать бюджетной и более дешевой заменой F-22, — в декабре 2006 года.

Удивительно, но факт: F-22 оказался сверхдорогим истребителем даже для раздутого военного бюджета США. Его «официальная» цена за единицу, составляющая 146,2 млн долларов, стала своеобразным антирекордом во всем мире. А если учесть в себестоимости единичного Raptor все затраты на конструирование, разработку и испытания, то его стоимость за один борт и вовсе составит умопомрачительные 350 млн долларов.

Перерасход бюджета по F-22 тоже поставил своеобразный рекорд. Изначально, в момент старта программы в 1994 году, Пентагон планировал закупать единичный Raptor по цене 44,3 млн долларов. В результате производство F-22 пришлось верстать «вниз»: вместо запланированных 750 самолетов по факту было изготовлено лишь 187 серийных бортов.

Однако даже этот секвестр бюджета не спас Raptor. Как оказалось, F-22 еще и разорителен в обычной эксплуатации: его уникальное радиопоглощающее покрытие страдало и деградировало даже от простого дождя, а сама конструкция истребителя оказалась очень сложной в обслуживании. В результате каждый час полета F-22 обходился бюджету США в 44 тысячи долларов, а трудоемкость обслуживания составила 30 человеко-часов на каждый летный час. Для сравнения, у популярного американского истребителя четвертого поколения F-15 Eagle эти цифры равнялись 17,4 тысячи долларов и 11 человеко-часов на каждый летный час.

В итоге F-22 стал для Пентагона настоящим «чемоданом без ручки»: дорогим, неудобным в обслуживании, охочим до незапланированных ремонтов и — малопригодным для военного применения.

Кстати, с этим произошел и вовсе показательный казус: вплоть до 2014 года США не применяли F-22 ни в одном из военных конфликтов в мире, заявив, что не будут использовать Raptor даже против Ливии. Тогда это объяснялось тем, что у Триполи практически не осталось действенной системы ПВО, поэтому с ней могут, мол, справиться и истребители четвертого поколения. Однако в дальнейшем F-22 несколько раз использовались против низкотехнологичного противника, например террористов «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии и склады опийного мака в Афганистане.

Конечно, смысл использования столь дорогого истребителя против таких противников остается открытым — с подобными задачами гораздо лучше справились бы обычные штурмовики.

Результатом финансового провала США с F-22 стал практический отказ от их применения. За прошедшие 16 лет боевого дежурства случаи реальной работы Raptor можно сосчитать на пальцах одной руки. Да и существующий флот в 186 машин оказался избыточным для Штатов.

Так, в ноябре 2020 года стало известно, что Конгресс США рассмотрел вопрос о продаже 50 единиц F-22 ближневосточному союзнику, Израилю. Полсотни самолетов будут проданы Тель-Авиву за 10,4 млрд долларов — около 208 млн долларов за единицу. Учитывая, что Израиль традиционно покупает американское оружие с учетом различных финансовых поблажек, доходящих до практически безоплатной передачи военного имущества, можно сказать, что эта сделка выглядит как почетная «отставка» F-22, который так и не пришелся ко двору в Пентагоне.

Так что ремонтировать базу Тиндалл для базирования F-22 действительно нецелесообразно — усохший флот «Рапторов» перебьется и на временных площадках.

Замена хуже оригинала

На самолет-замену F-22, новейший американский истребитель пятого поколения F-35, возлагались большие надежды — и прежде всего финансовые. Кстати, надежды почему-то снова связали с компанией Lockheed Martin, которая настолько показательно «отличилась» с «Рапторами», что логично спросить: а хотели ли действительно заказчики из Пентагона получить дешевый и надежный самолет?

В начале разработки F-35 со стороны Lockheed Martin ожидаемо звучали благостные заявления о цене серийного истребителя «около 50 млн долларов» за единицу. Однако уже вскоре стоимость машин, как и в случае с F-22, устремилась в «межзвездное пространство».

От изначально заявленной бюджетной цифры в 233 млрд долларов затраты на программу F-35 уже к 2016 году поднялись до 379 млрд. По прогнозам, общие затраты на разработку, конструирование и производство нового истребителя готовы в будущем побить даже антирекорд F-22 и превысить планку в 1 трлн долларов. Причем никакой экономии на масштабе производства, о которой столь увлеченно говорили в Lockheed Martin, не получилось: на сегодняшний день стоимость единичного F-35 уже превысила 150 млн долларов. Причем под этим понимается план на закупку более чем 2000 таких самолетов всех модификаций, тогда как сокращение программы выпуска, естественно, увеличит стоимость каждой единицы.

Кроме того, как и в случае с F-22, для F-35 возник все тот же вопрос стоимости и трудозатрат на каждый летный час. Официально для F-35 было продекларировано уменьшение этого параметра до уровня, «близкого» к затратам на такие самолеты, как F-15 и F-16. Впрочем, «близость» оценивалась по сравнению с провальным опытом F-22: для F-35 намеревались достигнуть уровня в 24 000 долларов на каждый летный час, что все равно на треть больше, чем у F-15.

В действительности же F-35 получили все тот же «букет» технических проблем, на которых засыпался их предшественник, F-22. Практически все серийные F-35, выпущенные на сегодняшний день, страдают от массы «детских болезней», которые, опять-таки, ограничивают возможности их боевого применения.

В январе 2019 года был опубликовал доклад Пентагона, в котором перечислялись факты о критических проблемах с надежностью и долговечностью самолета, с точностью его оружия и сообщалось о неполадках в программном обеспечении. Выяснилось, что около 60 истребителей модели F-35B подлежат списанию из-за усталостных разрушений планера, которые возникли примерно в 4 раза раньше установленного для них срока. Говорилось и о высокотехнологичном покрытии, которое, как и у F-22, изнашивается гораздо быстрее, чем ожидалось.

В апреле 2020 года вдобавок к этому выяснилось, что для предотвращения повреждений хвостовой части F-35 при движении на сверхзвуковой скорости Пентагон отказался от технического решения, требующего длительной разработки и новых летных испытаний. Вместо этого для истребителя было введено эксплуатационное ограничение, что сделало для него невозможным проведение сверхзвуковых перехватов!

В результате на сегодняшний день в боевом активе «сверхтехнологичного» F-35 — ровно то же, что и F-22: безответные удары по позициям ИГИЛ1 в Сирии и «Талибану»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Афганистане, для которых подавляющее технологическое преимущество истребителя пятого поколения не играет никакой роли.

Так что, судя по всему, для F-35 повторение печальной судьбы F-22 — лишь вопрос времени.

1 Организация запрещена на территории РФ.