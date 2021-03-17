Испания приступила к выяснению деталей смерти женщины после прививки AstraZeneca

Мадрид, 17 марта. Испанское агентство медикаментов и товаров медицинского назначения начало расследование по факту гибели учительницы после вакцинации препаратом AstraZeneca.

Представители ведомства пояснили, что собирают полную информацию о трагедии, чтобы найти причинно-следственную связь. Также в стране были зафиксированы еще два похожих случая.

По предварительным данным, 43-летняя жительница города Марбелья скончалась после кровоизлияния в мозг в местной больнице, куда ее доставили с головной болью и недомоганием. За несколько дней до трагедии женщина получила первую дозу вакцины.

Власти Австрии приостановили использование препарата AstraZeneca из-за смерти человека после введения инъекции. Похожее решение принял ряд европейских стран, сообщал ФАН.