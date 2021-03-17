Хозяин сбежавшего медведя в Нижневартовске оказался злостным должником

Нижневартовск, 17 марта. Владелец отеля в Нижневартовске, откуда сбежал медведь, имеет множество неоплаченных штрафов. Судебные приставы разыскивают должника.

Медведь на улицах Нижневартовска не на шутку напугал местных жителей. Очевидцы запечатлели на видеокамеру, как хищник гнался за мужчиной. Полиция и волонтеры выехали на место происшествия, чтобы поймать хищника. Животное удалось заблокировать — медведь едва не угодил под колеса автобуса.

Позже выяснилось, что у зверя есть хозяин. Мужчина дал согласие на отстрел животного, но зоозащитники попросили отдать им медведя на попечение. Сейчас зверем занимаются ветеринары. Ему будет оказана вся необходимая помощь.

Полиция ранее пыталась выяснить, откуда на улицах города появился хищник, сообщал ФАН.