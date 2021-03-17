Politico: Вашингтон боится новых ракетных испытаний в Северной Корее

Вашингтон, 17 марта. Вероятность новых испытаний ракетного вооружения КНДР является причиной беспокойства руководства США, считают американские журналисты.

Готовящиеся к проведению в Северной Корее испытания ракетного оружия станут первыми с момента начала президентства в Соединенных Штатах Джо Байдена, отметили журналисты издания Politico со ссылкой на анонимные источники в американской администрации. Собеседники портала отметили, что в Белом доме внимательно отслеживают ситуацию с тестированием ракет в КНДР с учетом проводимых совместно с Южной Кореей западных учений, а также прошлой деятельности Пхеньяна.

Сотрудники американских спецслужб предполагают, что Северная Корея готовится протестировать ракетное вооружение, о чем они заявили в беседе с CNN. Один из источников Politico подтвердил эту информацию. Он также подчеркнул, что есть вероятность того, что руководство КНДР откажется от испытаний, если Вашингтон сможет договориться с Пхеньяном на выгодных для северокорейского правительства условиях.

Ранее сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон раскритиковала совместные учения США и Южной Кореи. По ее словам, Вашингтону лучше не делать того, из-за чего американские власти потом будут плохо спать.

Кроме того, в Белом доме сообщили, что с середины прошлого месяца руководство США пыталось по разным каналам связаться с Пхеньяном, однако инициатива потерпела крах, пишет «360».