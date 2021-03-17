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Няня дочери Кати Огонек рассказала о последних часах жизни «королевы шансона»

Няня дочери Кати Огонек рассказала о последних часах жизни «королевы шансона»

Москва, 17 марта. Певица Катя Огонек перед смертью жаловалась на плохое самочувствие, боль, не могла глотать. Об этом рассказала няня ее дочери Валерии.

Женщина стала свидетельницей последних часов жизни «королевы шансона». Она находилась в палате звезды по просьбе родителей. Пробыла там до самой ее смерти.

По словам женщины, Огонек была «очень плоха», не могла есть, лежала, подключенная к капельницам.

«Конечно, ей было плохо. Она говорит: «За что мне такое?» <…> Был как раз обед, я хотела ее покормить, но она ничего не могла глотать. Там уже, видимо, пошло что-то… Отек, может, пошел. Она глотать ничего не могла», — рассказала няня.

Женщина в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» задалась вопросом, зачем отравили «такого светлого человека».

«Не знаю, кому она помешала», — добавила няня.

Катя Огонек скончалась в 2007 году. Родные певицы и ее подруга Виктория Астра считают, что к смерти исполнительницы причастен ее бывший гражданский муж Леван Коява. Они решились рассказать свою версию произошедшего после того, как из жизни ушел отец артистки.

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