Нейробиологи обнаружили возможную причину необъяснимой парализации людей

Оттава, 17 марта. Возможную причину необъяснимого состояния, в котором люди теряют способность двигаться, обнаружили канадские ученые из Медицинской школы при Йоркском университете.

Врачи не могли объяснить причины функционального неврологического расстройства, при котором пациент не мог двигаться. Авторы исследования предположили, что нарушение конверсии могло быть вызвано процессом воспаления низкой степени, который негативно влияет на экспрессию генов, то есть преобразование инструкций ДНК в функциональный продукт.

Предварительные результаты исследования требуют дальнейшего изучения, отметили специалисты. Благодаря ему может быть разработан новый метод лечения конверсионного расстройства. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain, Behavior, & Immunity — Health.

Немецкие биологи ранее разработали методику определения точного биологического возраста по экспрессии генов — транскриптому. Биологическое старение является причиной снижения функции органов и главным фактором множества заболеваний. Новый метод назвали BiT — бинаризованные часы транскриптомного старения.