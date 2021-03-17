Нумеролог рассказала, каким был Тимати в прошлой жизни

Музыкант и продюсер Тимур Юнусов, известный как Тимати, остается на пике популярности уже долгие годы. Может все дело в карме? Психолог, нумеролог Элена Гамаюн в разговоре с корреспондентом ФАН поведала, каким был рэпер в прошлой жизни и чем обусловлен его успех.

«Он (Тимати. — Прим. ФАН) родился 15-го числа, а это значит — из прошлой жизни он пришел отрабатывать 15-й аркан. Такие люди обладают большим потенциалом и качеством видеть людей насквозь. Порой они провоцируют других людей проявлять свою истинную сущность», — говорит таролог Гамаюн.

Эксперт не исключила, что люди 15-го аркана могут быть участниками скандальных историй. Они энергичны, готовы на авантюры, любят роскошь.

«Для таких людей потакать своим желаниям очень важно. Они любят хорошую еду, их можно назвать гурманами, любят хороший секс», — отмечает психолог.

По мнению Элены Гамаюн, Юнусов мог бы работать не только в сфере шоу-бизнеса, но и в модельном бизнесе, журналистике, даже быть риэлтором, оратором или политиком.

«В прошлой жизни он отрабатывал эту же энергию. Но как везде, в этой области есть как плюсы, так и минусы. Такие люди могут быть склонны к различным видам зависимостей. 15-й аркан означает некую борьбу с искушениями, даже моральными. Его главная задача – уметь делать правильный выбор», — говорит Элена.

По словам нумеролога, в прошлой жизни у Тимати стоит карма передачи знаний. Если бы он захотел кого-то чему-то научить, то у него бы это непременно получилось. В прочем, 15-й аркан очень выживаемый — идет к своей цели, несмотря ни на что.

«Если он захочет на своей мощнейшей энергетике преобразить мир, он реально это сможет сделать. У таких людей большие возможности. Любые его благотворительные акции, акции в помощь кому-то всегда будут иметь позитивный резонанс и тем самым он будет сильно улучшать свою карму», — заключила Элена Гамаюн.

На данный момент Тимати не особо занят благотворительностью. Он полностью погружен в съемки шоу ТНТ «Холостяк». Ранее одна из участниц проекта подарила рэперу доску для серфинга.