Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив рассказала о затяжной депрессии

Москва, 17 марта. Резидент Comedy Woman Марина Федункив рассказала поклонникам, что у нее была тяжелая депрессия, из-за которой актриса даже не хотела выходить на улицу.

Звезда сериала «Фитнес» и фильма «Бабушка легкого поведения» заявила, что она часто испытывала подавленность и апатию. Но из депрессии Федункив каждый раз «выводила» себя самостоятельно. Этот период артистка запомнит надолго: сначала она переживала финансовый кризис, а потом спасала мужа от зависимости. И все это негативно отражалось на ее психологическом состоянии.

«Я никогда не понимала, за что люди меня любят. Ничего особенного я не делаю», — поделилась она в интервью журналистам телеканала «Пятница».

Марина Федункив до переезда в Москву работала в Перми не по специальности. Она была воспитателем в детском саду, прачкой, сотрудницей овощной базы, продавцом. Устав от низкооплачиваемого труда, артистка отправилась покорять столицу. Ее актерский диплом пригодился, когда Марина стала ходить по кастингам. Билетом в большое кино для Федункив стала роль мамы Коляна в комедийном сериале «Реальные пацаны».

Ранее актриса рассказала о курьезных случаях, которые произошли с ней во время заграничного отдыха. Федункив разгуливала по отелю в одной ночной рубашке, потому что осталась без ключей и не могла попасть к себе в номер.