Россия не позволит реабилитировать Гитлера и фашизм

Москва, 17 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мировое сообщество должно приложить все усилия, чтобы не допустить реабилитации Гитлера и фашизма.

Захарова поддержала нетерпимость к попыткам оправдать нацистских преступников и их сообщников. Она отметила, что в ряде некоторых стран «героизация коллаборационистов стала элементом государственной политики». Захарова подчеркнула, что Россия не допустит реабилитации нацизма и Гитлера.

«Необходимо использовать любую трибуну для донесения нетолерантного отношения нашей общественности к проявлению такого рода реваншизма», — заявила Захарова.

Она выразила мнение, что Россия сможет приложить все усилия к тому, чтобы не допустить подобной ситуации. Представитель МИД РФ также призвала другие страны объединить усилия в этом вопросе.

Согласно российскому законодательству, пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики запрещена. Ранее суд оштрафовал мужчину, который разместил на своей странице фотографию Адольфа Гитлера, на 100 тысяч рублей.