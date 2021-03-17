Участковый отобрал у старика квартиру в Петропавловске-Камчатском за 2,3 млн рублей

Камчатский край, 17 марта. Следователи направили в суд уголовное дело по факту мошеннических действий участкового. Как стало известно ФАН, на тот момент действующий страж порядка обманул пенсионера, имевшего проблемы с алкоголем.

Правоохранители установили, что в 2015 году участковый уполномоченный полиции решил улучшить свое жилищное и материальное состояние. Для этих целей блюститель закона нашел пожилого пенсионера, который любил выпить. Он убедил мужчину продать ему квартиру площадью 37,4 кв. м, расположенную в краевом центре, и поменять место проживания.

Пенсионер остро нуждался в деньгах. Он быстро дал согласие на сделку с недвижимостью. Обвиняемый не хотел светиться в этом деле, поэтому нашел посредников и по доверенности на них оформил сделку купли-продажи. В результате 65-летний собственник жилья лишился и квартиры, и денег.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». В настоящее время уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Камчатскому краю Елена Ильина.

Обвиняемый не признал своей вины: он утверждает, что сделка проходила на законных основаниях.

«Мужчина уже не работает в структурах полиции, он перевелся в другое правоохранительное ведомство. Сейчас он отстранен от исполнения служебных обязанностей до решения суда. Он просто не отдал собственнику квартиры 2 млн 300 тыс. рублей», — рассказал ФАН источник в силовых структурах.

Если вина злоумышленника будет доказана в суде, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.