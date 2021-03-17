Добыча сланцевой нефти гарантирует России преимущество перед США в Аргентине — эксперт

Президент Аргентины Альберто Фернандес совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудил сотрудничество по добыче сланцевой нефти и газа на месторождении Вака Муэрта. В переговорах участвовали представители Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Кувейта, Италии, сообщает Buenos Aires Times.

«Мы заинтересованы в развитии нашего партнерства с Аргентиной. 15 партнеров Фонда прямых инвестиций реализовали с нами проекты в России и других странах, выразив заинтересованность в использовании своего потенциала и опыта для совместных проектов с Аргентиной», — сказал на встрече директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Что известно о «мертвой корове»?

Месторождение Вака Муэрта (переводится с исп. как «мертвая корова». — Прим. ФАН) открыла компания Repsol-YPF на юге Аргентины в 2010 году.

По различным оценкам, там содержится от 16 до 22 млрд баррелей сланцевой нефти и 308 трлн кубических футов сланцевого газа.

Развить технологии и «подвинуть» США

«Для России участие в разработке месторождения Вака Муэрта будет выгодно сразу по нескольким причинам», — отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

В Аргентине есть значительные залежи сланцевой нефти. Совместная разработка месторождения позволит выработать более совершенные технологии добычи полезных ископаемых, которые есть и в России.

«Россия не является лидером по развитию подобных технологий добычи, но мы должны их создавать, тем более в условиях западных санкций. В этом процессе возникает кооперация с различными странами; если мы с Аргентиной «потренируемся» в добыче, нам это пригодится при разработке месторождений в России. У нас есть Баженовская свита в Западной Сибири, которая не идентична аргентинским сланцевым породам, но имеет с ними что-то общее. Если мы будем работать с Аргентиной, у нас появятся подходы к тому, как заниматься сланцами в России», — рассказал Митрахович.

Сотрудничество с Аргентиной по добыче сланцевой нефти и газу будет выгодно для России в дипломатическом ключе и позволит продвигать свои интересы в Латинской Америке. Инвестировать в страну нужно аккуратно, поскольку и в России достаточно проектов, нуждающихся в финансировании.