Байден заявил, что Россия должна ответить за «вмешательство» в выборы

Вашингтон, 17 марта. Российские власти должны будут «заплатить цену» за якобы вмешательство в выборы на пост президента США в 2020 году.

Об этом заявил американский лидер Джо Байден. Соответствующее заявление он сделал во время беседы с журналистами телеканала ABC. Сотрудники СМИ расспрашивали Байдена о докладе разведки США. В нем утверждалось, что РФ вмешалась в выборы 2020 года.

Байден заверил, что власти России знали о возможных мерах. По словам американского лидера, он обговорил этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным во время телефонного разговора в январе 2021 года.

Ранее в МИД РФ прокомментировали ситуацию из-за заявлений американской разведки о мнимом вмешательстве России в американские выборы.