Вакциной «Спутник V» привилась 104-летняя пенсионерка. ФАН-ТВ

Московский пансионат для ветеранов труда № 31 приступил к вакцинации своих подопечных от коронавирусной инфекции. Среди решивших сделать прививку немало рекордсменов по возрасту.

Любови Александровне уже 104 года. В пансионате она является главным долгожителем. Когда пенсионерка узнала о вакцинации, сразу решила привиться.

«Когда объявили о вакцинации, она сама изъявила желание провакцинироваться, чувствовала себя удовлетворительно до и после вакцинации. Очень рады, что она прошла вакцинацию», — рассказала старшая медицинская сестра Татьяна Елисеева.

Среди защитивших себя от инфекции и 92-летняя Нина Прохорова, сделавшая прививку еще в январе.

«А зачем же болеть-то, да еще и за собой других потянуть? Нет, я считаю, что это очень правильно. На нас и времени потрачено ради этого сколько», — считает пенсионерка.

Бабушка также добавила, что совершенно не боялась прививки, поскольку регулярно проходит медицинский осмотр у разных врачей.