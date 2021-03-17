Банк России повысил официальный курс доллара

Москва, 17 марта. Официальный курс доллара на 18 марта вырос на 14 копеек и достиг 73,1019 рубля, следует из данных Центробанка РФ.

Евро по сравнению с показателем на среду подешевел на 1,59 копейки — до 86,9693 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) поднялась на 6,98 копейки и составила 79,3422 рубля.

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич ранее предположил, что в ближайшее время рубль способен отыграть у доллара как минимум три единицы. Между тем на торгах Мосбиржи после заявлений президента США Джо Байдена о России доллар подскочил до 74 рублей, а евро — выше 88 рублей.