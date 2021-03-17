Тиньков назвал будущих лидеров российского рейтинга Forbes

Москва, 17 марта. Бизнесмен и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков в эфире социальной сети Clubhouse рассказал, кто в будущем войдет в тройку крупнейших российских миллиардеров.

По его словам, молодые предприниматели из IT-сферы скоро заменят олигархов 90-х годов прошлого столетия.

«Тройка миллиардеров в будущем — Дуров, Сторонский и братья Бухманы. Не знаю, правда, кто и на каком месте», — уточнил бизнесмен.

Все перечисленные люди уже считаются долларовыми миллиардерами. Состояние Павла Дурова, основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, составляет 3,4 млрд долларов. Капитал учредителя финтех-стартапа Revolut Николая Сторонского находится на уровне 1,1 млрд долларов, согласно данным журнала Forbes.

Игры Playrix Holding братьев Игоря и Дмитрия Бухманов известны во всем мире. Самые популярные из них — Gardenscapes и ее продолжение Homescapes. Активы каждого брата оцениваются в 3,1 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что состояние основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова и его семьи впервые достигло 30 млрд долларов на фоне подорожания бумаг организации. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real-Time.