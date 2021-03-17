Туристический потенциал Крыма представили на московской международной выставке

Москва, 17 марта. Санаторно-курортный и туристический потенциал Крыма презентовали в рамках международной выставки MITT-2021 в столице России.

Экспозицию, посвященную Крыму, представил единый стенд, организованный местным министерством курортов и туризма. Во время ее презентации особое внимание было уделено ресурсам лечебно-оздоровительной базы полуострова. Также были представлены популярные и новые туристические маршруты и всемирно известные достопримечательности.

Стенд получил название «Все дороги ведут в Крым». Им традиционно заинтересовалось большое количество посетителей крупной международной туристической выставки России MITT, которая проходит с 16 по 18 марта в Москве. В первый день состоялось подписание соглашение между Ростуризмом и группой компаний «Гранд Сервис Экспресс». Документ предполагает создание условий для развития туристической отрасли и продвижение некоторых маршрутов. В 2021 году также планируется совместная работа по запуску ж/д круизов из и в Крым.

Бесполезно ставить под сомнение волеизъявление жителей Крыма и города-героя Севастополя. Полуостров надежно защищен и находится в составе Российской Федерации навсегда, сказала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.