Песков: Россия примет меры защиты от новых санкций США

Москва, 17 марта. Москва будет учитывать любые сценарии западных стран при введение новых антироссийских санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, действия западных оппонентов предсказать сложно, однако Россия будет принимать меры, которые позволят ей защитить свои интересы от возможных санкций со стороны Вашингтона.

«Действия наших оппонентов в данном случае малопредсказуемы. Потому учитываются любые вероятности и любые сценарии поведения наших оппонентов», — отметил Песков.

Представитель Кремля также выразил сожаление о том, что последние циклы, связанные с выборами президентов США, с самого начала были связаны «с разными разбирательствами в отношении России и с введением многочисленных санкций».