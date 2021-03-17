Топ-7 ярких ролей Елизаветы Арзамасовой

Российская актриса Елизавета Арзамасова 17 марта отмечает день рождения. Звезде сериалов «Папины дочки» и «Ивановы-Ивановы» исполнилось 26 лет. В эксклюзивном комментарии ФАН актер Андрей Леонов, сыгравший роль отца в «Папиных дочках», рассказал, как артистка изменилась за годы после сериала.

Несмотря на юный возраст, Елизавета уже успела принять участие в съемках более 40 телепроектов, сыграть в девяти спектаклях, озвучить три полнометражных мультфильма и один фильм.

В 2009 году Арзамасова получила приз имени актера Юла Бриннера на VII Международном кинофестивале «Меридианы Тихого океана» как самая многообещающая молодая актриса.

ФАН составил подборку из семи телепроектов с участием Елизаветы Арзамасовой. В список вошли фильмы и сериалы, принесшие артистке всенародную известность и признание.

Папины дочки (2007–2013)

Оригинальный российский ситком стал прорывом для юной Арзамасовой на телевидении, несмотря на то, что она с раннего детства снималась в кино. К моменту запуска проекта у актрисы уже была внушительная фильмография — к 12 годам она снялась в 16 картинах.

Персонаж вундеркинда Галины Сергеевны полюбился зрителям с первых эпизодов сериала о папе, воспитывающем в одиночку пять дочерей. Ситком снимали на протяжении семи лет, а главные героини взрослели вместе со своими персонажами. Так, скромная и неуверенная в себе Галина Сергеевна к последним сезонам превратилась в обаятельную кокетку, сохранив при этом интеллигентность и эрудированность.

Братья Карамазовы (2009)

Экранизация одноименного романа Федора Достоевского воплотилась в формате многосерийного фильма. В картине об отношениях отца-помещика и его трех взрослых сыновьях Лизе Арзамасовой досталась роль дочери Снегирева — Варвары.

Мой любимый папа (2015)

Восьмисерийный сериал Игоря Штенберга подкупил зрителей актерским составом — полюбившаяся всем звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова, Николай Добрынин, известный своими ролями в сериалах «Сваты», «Маргарита Назарова», «Молодежка».

Некогда известный художник Иорданов занимается подделыванием картин, чтобы заработать себе на жизнь. Обман с переписыванием чужих работ раскрывается, бандиты-заказчики выставляют герою большой счет и требуют оплаты. Иорданов судорожно придумывает, как бы уклониться от выплаты долга. И тут по телевизору он видит девушку Наташу, которая ищет отца. По иронии Иорданов оказывается поразительно похож на папу героини. Он отправляется к ней в деревню, выдает себя за отца Наташи и решает таким образом спрятаться от бандитов.

Осиное гнездо (2017)

Проблема поколений в сериале раскрывается с точки зрения женской психологии. В большом доме вынуждены жить вместе кровные родственницы. Помимо семейных уз, их связывают неудачи в личной жизни. Несколько поколений семьи Мальцевых вынуждены не только сосуществовать в одном доме, но и отчитываться каждый день о своих успехах на семейной планерке. Споры о том, как правильно жить, которые затевают старшие родственницы, усугубляет внезапно возникший вопрос о наследстве. Елизавета Арзамасова в этом сериале сыграла представительницу младшего поколения — студентку Леру.

Ивановы-Ивановы (2017)

Российский комедийный сериал рассказывает о совершенно разных семьях из Воронежа. Их различие — в уровне достатка: одни Ивановы богатые, другие — перебиваются от зарплаты до зарплаты. В основу сценария заложена тема с подменой младенцев-однофамильцев в роддоме. В этих семьях так и произошло — спустя 16 лет родители узнают, что воспитывали вовсе не свою родную кровинушку.

Елизавета Арзамасова появилась в четвертом сезоне сериала. Она сыграла возлюбленную Вани Иванова — Анастасию. Молодой человек поступил в университет, где и познакомился с привлекательной аспиранткой Настей. Между героями сразу вспыхнула взаимная симпатия, которая переросла в романтические отношения.

Курьезы (2019)

В фильме Андрея Мышкина Елизавете досталась главная роль, также она выступила в роли сценариста. Действие происходит в гостинице в одном маленьком российском городке. Юноша и девушка из соседних номеров знакомятся не самым лучшим способом — они ссорятся из-за бытовой мелочи. Герои влюбляются, их отношения влекут за собой череду случайных событий, которые становятся проверкой чувств молодых людей на прочность.

Любовницы (2019)

Замечательное трио талантливых исполнительниц главных ролей — Паулины Андреевы, Александры Бортич и Юлии Александровы — дополнила Елизавета Арзамасова, сыгравшая роль второго плана (Милу).

Фильм рассказывает о трех девушках: медсестре, актрисе и студентке. Героинь объединила общая драма в личной жизни — все они расстались с возлюбленными, у которых, как выяснилось, были жены. Девушки создают тайное агентство любовниц-мстительниц и объявляют войну мужчинам-обманщикам.