Путин указал на необходимость совершенствования системы безопасности в школах РФ

Москва, 17 марта. Необходимо совершенствовать систему безопасности в российских школах. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин.

В эту среду глава российского государства принимает участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. К тому же запланировано выступление Генерального прокурора Игоря Краснова, о чем ранее рассказали в Кремле.

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму генеральному директору ТАСС Сергею Михайлову. Он празднует свое 50-летие. Путин пожелал Михайлову крепкого здоровья и всего самого наилучшего.