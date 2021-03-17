Депутат Пайкин оценил отказ судьи Карасева встать на колено перед игрой в Манчестере

Депутат Государственной думы РФ Борис Пайкин заявил ФАН, что футбольный судья Сергей Карасев мог принять решение не вставать на колено из-за того, что это унижает его лично или нашу страну.

Председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи прокомментировал событие, произошедшее накануне перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» (Англия) и «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия). Карасев не поддержал акцию Black Lives Matter.

«Я считаю, что какие-то санкции вряд ли будут, — отметил Пайкин. — Дело все в том, что каждый человек поступает согласно тому, как считает нужным в данной ситуации. Это мое мнение».

По словам собеседника ФАН, футбольный арбитр, возможно, решил, что не стоит вставать на колено, потому что это каким-то образом унижает лично его или даже всю нашу страну.

«На самом деле, вы же видели, что такие примеры уже были, — сказал член фракции ЛДПР. — В первую очередь, с футболистами. Так что это не первая подобная ситуация. И, насколько я помню, никаких наказаний не последовало. Мне кажется, что тут все-таки следует говорить о том, что это достаточно добровольная вещь».

В связи с этим подразумевать какое-то наказание в отношении российских футбольных судей — это, наверное, чересчур, полагает Пайкин.

«Для того, чтобы назвать такой поступок мужественным, нужно понять мотивацию человека, на основании чего он это сделал, — подчеркнул он. — Что его подвигло? Вот если бы Карасев сам заявил, что не встал на колено в связи с тем-то и тем-то, тогда, выслушав его, мы бы могли оценить, мужественный его поступок или нет».

Поскольку мы его мотивации в данном вопросе пока что не знаем, то выносить какие-то суждения было бы неправильно, заключил депутат.

Поздно вечером 16 марта российский главный арбитр Сергей Карасев и его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин отказались на стадионе «Сити оф Манчестер» преклонить колено в рамках акции Black Lives Matter.

Позже руководители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что никаких санкций по отношению к бригаде Карасева предъявляться не будет, так как эта акция BLM является добровольной.