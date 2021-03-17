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Депутат Пайкин оценил отказ судьи Карасева встать на колено перед игрой в Манчестере

Депутат Пайкин оценил отказ футбольного судьи Карасева вставать на колено

Депутат Государственной думы РФ Борис Пайкин заявил ФАН, что футбольный судья Сергей Карасев мог принять решение не вставать на колено из-за того, что это унижает его лично или нашу страну.

Председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи прокомментировал событие, произошедшее накануне перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» (Англия) и «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия). Карасев не поддержал акцию Black Lives Matter.

«Я считаю, что какие-то санкции вряд ли будут, — отметил Пайкин. — Дело все в том, что каждый человек поступает согласно тому, как считает нужным в данной ситуации. Это мое мнение».

По словам собеседника ФАН, футбольный арбитр, возможно, решил, что не стоит вставать на колено, потому что это каким-то образом унижает лично его или даже всю нашу страну.

«На самом деле, вы же видели, что такие примеры уже были, — сказал член фракции ЛДПР. — В первую очередь, с футболистами. Так что это не первая подобная ситуация. И, насколько я помню, никаких наказаний не последовало. Мне кажется, что тут все-таки следует говорить о том, что это достаточно добровольная вещь».

В связи с этим подразумевать какое-то наказание в отношении российских футбольных судей — это, наверное, чересчур, полагает Пайкин.

«Для того, чтобы назвать такой поступок мужественным, нужно понять мотивацию человека, на основании чего он это сделал, — подчеркнул он. — Что его подвигло? Вот если бы Карасев сам заявил, что не встал на колено в связи с тем-то и тем-то, тогда, выслушав его, мы бы могли оценить, мужественный его поступок или нет».

Поскольку мы его мотивации в данном вопросе пока что не знаем, то выносить какие-то суждения было бы неправильно, заключил депутат.

Поздно вечером 16 марта российский главный арбитр Сергей Карасев и его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин отказались на стадионе «Сити оф Манчестер» преклонить колено в рамках акции Black Lives Matter.

Позже руководители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что никаких санкций по отношению к бригаде Карасева предъявляться не будет, так как эта акция BLM является добровольной.

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