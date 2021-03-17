Штрафы для уклоняющихся от воинской службы в России могут повысить

Москва, 17 марта. Госдума РФ приняла в I чтении повышение штрафов для россиян, которые не встают на воинский учет согласно законодательству страны.

Неявку гражданина на мероприятия предлагается сделать поводом для возбуждения административного дела. Штраф за уклонение от постановки на воинский учет сейчас составляет от 1 до 3 тыс. руб. Первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов предложил увеличить сумму взыскания в десять раз еще в феврале 2019 года.

Депутаты Госдумы РФ согласились рассмотреть законопроект, если в него внесут некоторые доработки. Военную службу проходят россияне в восрасте от 18 до 27 лет. Весенний призыв в армию в 2021 году начнется в апреле.