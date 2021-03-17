Жители Банги высмеивают боевиков в комедийных уличных шоу



Банги, 17 марта. На улицах Банги все чаще можно увидеть столпотворения из-за выступлений уличных комедиантов. Особую популярность набрали представления, в которых высмеиваются боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Сама аббревиатура CPC расшифровывается актерами шоу как «гнилые компаньоны».

Основной сюжет сцен охватывает события конца 2020 – начала 2021 года, когда радикалы намеревались захватить столицу страны. Однако в результате контрнаступления армии ЦАР при поддержке российских специалистов бандформирования обратились в бегство.

???????? @NdjoniSango #Centrafrique: des scènes de comédie à Bangui pour se moquer des rebelles de CPC https://t.co/6seqibCuag — 236 News ???????? (@236News) March 17, 2021

Один из главных образов – пародия на лидера группировки «Центральноафриканское патриотическое движение» (MPC) Махамата аль-Хатима, который, по слухам, спасался от военнослужащих, переодевшись в женскую одежду.

«Эти шоу очень радуют жителей Банги, нам аплодируют. Люди устали от преступности и анархии вооруженных групп, поэтому они вдвойне рады наблюдать, как эти бандиты бегут в страхе. Мы используем реальные факты и события в наших игровых шоу, чтобы зритель узнал персонажей из жизни», - рассказал один из актеров корреспонденту издания Ndjoni Sango.