Злоумышленник убил адвоката в центре Уфы на глазах у прохожих

Уфа, 17 марта. Местный житель зарезал в центре города мужчину. Нападение произошло на глазах у прохожих. Погибшим оказался адвокат, у которого остались трое детей.

Известно, что мужчина напал на юриста в автомобиле. Сначала он нанес ему два ножевых ранения. После чего вытащил из машины и ударил еще несколько раз холодным оружием. Прохожие попытались оказать раненому помощь, но безуспешно. Подозреваемым стал некий Станислав. Перед смертью потерпевший успел произнести имя своего убийцы.

Погибший адвокат знал преступника по одному из судебных процессов. По предварительным данным, у мужчины остались трое детей. Нападавший в настоящее время находится в реанимации в состоянии комы. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.