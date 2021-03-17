Ольгу Орлову разозлили публикации в Сети о ее весе в 72 кг

Москва, 17 марта. Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова очень удивилась, узнав, какой вес ей приписывают в пабликах по похудению и фитнесу.

Звезда опубликовала в Instagram скриншот с ее фотографиями «после похудения». Авторы паблика утверждают, что вес Орловой составлял 72 кг при росте 155 см. Артистка очень разозлилась на фанатов, которые используют ее имя ради своих целей.

«Вы с чего вообще взяли, что я когда-то могла весить 72 килограмма? Вы представляете, при моем 1,57 см какая «тумба йоханссон» должна быть из меня?» — заявила она в Stories.

Артистка добавила, что сейчас весит всего 50 кг. Она попросила «не дурить народ» и не выдавать «тухлые статейки» за правду. Ольга Орлова подчеркнула, что за всю жизнь никогда не весила больше 53 кг.

Ранее сообщалось, что звезда похвасталась точеной фигурой перед поклонниками. Вокалистка предстала перед фолловерами в изумрудном купальнике во время отдыха в Эмиратах. СМИ выяснили, что знаменитость отправилась на курорт не одна, а в компании своего возлюбленного Валерия. Мужчина занимается бизнесом и старше 43-летней артистки на десять лет.