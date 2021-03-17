Захарова осудила доклад зарубежной разведки по России

Москва, 17 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила свое мнение о докладе разведки США по якобы вмешательствам РФ в выборы 2020 года.

Захарова сделала заявление в эфире телеканала «Россия 24». По ее словам, спецслужбы США из года в год повторяют одни и те же тезисы.

«Такое впечатление, что подобным документом американские спецслужбы хотят просто оправдать свое существование и те колоссальные бюджеты, которые выделяются на их работу», — добавила спикер МИД РФ.

Доклад разведки США утверждает, что РФ якобы пыталась дискредитировать Демократическую партию и президента страны Джо Байдена на выборах в 2020 году.

Ранее Захарова предупреждала, что Россия даст соразмерный ответ на любые санкции ЕС.