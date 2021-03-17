Житель Дагестана за один день дважды ограбил одну женщину

Махачкала, 17 марта. Житель дагестанского Каспийска подозревается в том, что в течение одного дня дважды обокрал одну женщину. По данным республиканского МВД, он сознался в содеянном.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел на городском рынке, где у женщины имеется собственный торговый павильон. Сначала мужчина незаметно украл у нее сумку, в которой находились паспорт, ключи от квартиры, а также телефон, банковские карты и пять тысяч рублей. После этого подозреваемый направился по адресу, указанному в паспорте, открыл дверь ключами, имевшимися в похищенной сумке, и забрал из квартиры 150 тысяч рублей.

В региональном МВД сообщили, что мужчина уже задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о краже. Также выяснилось, что он ранее уже был судим.

«Полицейскими установлен и доставлен в отдел ранее судимый за аналогичное преступление 43-летний житель Каспийска, который сознался в содеянном. В настоящее время похищенное изъято, по окончании следствия оно будет возвращено владелице», — уточнили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане в ходе контртеррористической операции ликвидирован преступник. Ранее он был судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.