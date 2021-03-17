Хирург вместо генерала: Болсонару назначил четвертого министра здравоохранения за год

Президент Бразилии Жаир Болсонару отправил в отставку министра здравоохранения Эдуарду Пазуэллу и назначил вместо него доктора Марселу Кейрогу. Он стал четвертым по счету главой бразильского Минздрава с начала пандемии коронавируса в 2020 году.

Назначение нового министра

15 марта Болсонару встретился с Кейрогой в президентском дворце Планалту. После глава государства объявил, что о назначении нового министра будет сообщено 16 марта после публикации в официальном вестнике страны.

«Беседа прошла отлично. На мой взгляд, у Кейроги есть все, чтобы хорошо выполнить свою работу — продолжить начинания Пазуэллу до сегодняшнего дня», — заявил Болсонару о новом министре здравоохранения, который до этого занимал пост председателя Кардиологического общества Бразилии.

Новый министр пообещал сделать все для достижения лучших результатов в борьбе с пандемией. Кейрога заверил, что поспособствует улучшению отношений президента с медицинским сообществом и продолжит работу своего предшественника по осуществлению политики президента Бразилии.

Процесс передачи власти Кейроге произойдет в течение одной-двух недель. Бывшего министра Эдуарду Пазуэллу жестко критикуют за кризис в сфере здравоохранения, а также за то, что глава Минздрава шел на поводу у требований Болсонару. По этой причине сторонники президента Бразилии потребовали отставки Пазуэллу, чтобы сгладить ситуацию и сохранить репутацию бразильского лидера. По сообщению издания G1, президент получил список возможных альтернатив Пазуэллу, среди которых было и имя Кейроги.

Кроме его кандидатуры, рассматривалось также назначение кардиолога Людмилы Ажжар, с которой также встречался Болсонару. Кандидатура Ажжар пользовалась наибольшей поддержкой, однако доктор отказалась от поста главы Минздрава, заявив, что у нее и Болсонару «слишком разные взгляды» на политику в области здравоохранения.

«Я надеюсь, что преемник Пазуэллу будет независим в принятии решений. Это зависит от смены правительства, которое будет думать о пандемии коронавируса», — отметила Ажжар.

Кейрога станет четвертым по счету министром здравоохранения с начала пандемии, которая привела к кризису здравоохранения в Бразилии. На текущий момент Бразилия переживает худший период пандемии. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 84 362 новых случая заражения COVID-19, скончались 2 842 человека.

Com os dados atualizados do RS, Brasil registra 2.842 novos óbitos e 84.362 novos casos. — Coronavírus Brasil (@CoronavirusBra1) March 16, 2021

По данным Министерства здравоохранения, с начала пандемии в Бразилии зафиксировано 11,6 млн случаев заболевания COVID-19, выздоровело 10,2 млн граждан, умерло 282 тыс. бразильцев.

Болсонару и министры здравоохранения

Отношения Болсонару с министрами здравоохранения не заладились с самого начала пандемии. Главной причиной противоречий стало введение карантинных мер, которые президент считает неприемлемыми для экономики страны, а также методы борьбы с распространением COVID-19 и вакцинация населения.

Первый министр — Луис Энрике Мандетта, ушедший в отставку, вступил в должность в 2019 году вместе с Болсонару. Не прошло и года, как появились разногласия — Болсонару пропагандировал использование хлорохина для лечения COVID-19. Введение карантина в стране привело к отставке Мандетты.

Следующим пост министра здравоохранения занял Нельсон Тейх, который подал в отставку через месяц — также из-за несогласия с использованием хлорохина, антималярийного препарата, эффективность которого не была подтверждена. Кроме того, он вызывает побочные эффекты у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Существует нехватка человеческих ресурсов. Жизнь каждого человека важна. Необходимо использовать правильные препараты. Если я не знаю, эффективно ли что-то или нет, я не могу тратить деньги на это, так как у меня их и так мало», — отметил Тейх.

Последним министром здравоохранения, покинувшим пост через шесть месяцев после вступления на пост, стал Пазуэллу, против которого ведется расследование по обвинению в халатности в борьбе с пандемией в штате Амазонас.

Эдуарду Пазуэллу в должности министра здравоохранения

Генерал бразильской армии Эдуарду Пазуэллу покидает пост министра здравоохранения Бразилии через шесть месяцев после присяги. Эти полгода ознаменовались неограниченным вмешательством Болсонару в дела Минздрава, коллапсом системы здравоохранения в Манаусе, а затем и во всей стране, а также рекордными показателями по заражениям и смертности.

В отличие от Нельсона Тейха и Луиса Энрике Мандетты, которые ушли в отставку из-за несогласия с политикой Болсонару в период пандемии и с использованием хлорохина против COVID-19, Пазуэллу утверждает, что отношения Минздрава с президентом строятся по принципу «один приказывает — другой повинуется». Характерно, что в первом же заявлении после назначения на пост Марселу Кейрога заявил, что «вмешиваться в политику (закупки вакцин и обеспечения карантинных мер) — не дело министра здравоохранения».

Генерал Пазуэллу был назначен временным министром здравоохранения 3 июня 2020 года. В момент назначения он был исполнительным секретарем при министре Тейхе.

Задержки в закупке вакцин

Общественность критикует правительство за медленную вакцинацию населения: на данный момент министерство предоставило муниципалитетам и штатам объемы вакцин от COVID-19, которых хватит лишь 5% населения. Нехватки стали результатом нерешительно работы Минздрава Бразилии по заключению контрактов на поставки. Политические и идеологические вопросы замедлили процесс приобретения вакцин.

В октябре 2020 года, через день после объявление Пазуэллу о закупке 46 млн доз CoronaVac, Болсонару сообщил, что федеральное правительство не станет приобретать вакцины у Китая. После заявления президента министр здравоохранения сообщил, что министерство «не собиралось закупать препараты у КНР».

В итоге, вакцины из Китая были закуплены лишь в январе 2021 года, когда эпидемиологическая ситуация в стране серьезно ухудшилась.

В январе бразильские штаты Пернамбуку, Баия, Мараньяу и Пиауи потребовали одобрить российскую вакцину «Спутник V” для ее применения против COVID-19.

«С каждым днем мы все лучше понимаем, что федеральному правительству не удалось получить вакцины в запланированном количестве, а также не удалось начать эффективную кампанию по вакцинации населения», — гласит заявление коллегии федеральных прокуроров.

В марте 2021 года стало известно, что Департамент здравоохранения и социальных служб (HHS) США убеждал Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Согласно тексту составленного по итогам прошлого года доклада, ответственное за международные дела подразделение американского Минздрава (OGA) «использовало дипломатические отношения» в обеих Америках, чтобы противодействовать усилиям РФ, Кубы и Венесуэлы, стремящихся увеличить свое влияние в этом регионе «в ущерб безопасности США».

Лишь в конце февраля 2021 года, после убедительных требований штатов и общества, власти Бразилии приняли решение укорить процесс приобретения российского «Спутник V».

После начала кампании по вакцинации населения Пазуэллу каждый раз сообщал о поставках все меньшего количества доз, чем было запланировано заранее. Так, в феврале министр заявил, что страна получит 46 млн доз к марту. А 6 марта министр заявил, что Бразилия получит 30 млн доз. Уже 10 марта генерал исправился, сообщив о поставках 22-25 млн доз.

Еще одной проблемой, связанной с иммунизацией населения, стало то, что десятки городов были вынуждены приостановить или ограничить вакцинацию первой дозой от COVID-19 из-за нехватки препаратов.

Нехватка кислорода в больницах

Верховный федеральный суд ведет расследование против Пазуэллу по обвинению в халатности в борьбе с пандемией коронавируса в Манаусе. В январе больницы столицы штата Амазонас столкнулись с нехваткой медицинского кислорода, из-за чего более 30 человек погибли в результате удушья. Более 500 человек были переведены в другие штаты.

По словам генерального прокурора Бразилии Аугусту Араса, несмотря на осведомленность о росте количества зараженных в конце декабря, Пазуэллу отправил в Манаус представителей министерства лишь 3 января 2021 года.

4 февраля Пазуэллу заявил, что не был проинформирован о кризисной ситуации в Манаусе вплоть до 10 января. Слова министра противоречат официальным документам, согласно которым Минздрав был осведомлен о нехватке медицинского кислорода в Манасе 8 января. После распространения данного документа Пазуэллу поменял свою изначальную версию и заявил, что получил информацию 8 января. Но 28 февраля министра здравоохранения вновь отказался от своих прежних заявлений, сообщив, что его проинформировали о ситуации в Манаусе лишь 17 января.

Хлорохин

В мае 2020, через десять дней после своего назначения временным министром, Пазуэллу внес изменения в протокол Министерства, чтобы разрешить назначение хлорохина пациентам с легкими симптомами СOVID-19. Рекомендация данного препарата привела к резкой критике правительства и разногласиям между сторонниками президента и бывшими министрами Мандеттой и Тейхом.

В сентябре 2020 года, во время присяги Пазуэллу, когда он официально вступил в должность министра здравоохранения, президент Бразилии назвал самого себя «доктором Болсонару» и поддержал использование хлорохина, который держал в руках во время своего выступления.

Вскоре Пазуэллу совершил закупку трех тонн активного вещества для производства хлорохина в Бразилии. Сотрудники Министерства здравоохранения раскритиковали решение министра, так как количество закупок было больше, чем стране нужно было для производства препарата. Несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других авторитетных организаций, которые говорили о неэффективности хлорохина и побочных эффектах, Пазуэллу продолжил осуществление своего плана.

18 января министр поменял риторику и заявил, что никогда не одобрял применение хлорохина для лечения COVID-19. Кроме того, министр отрицал связь с отсутствием ранних мер по предупреждению распространения коронавируса с увеличением случав заражения в штате Амазонас.

«Никто никогда не видел, как я рекомендую или говорю использовать один или другой препарат. Я с не согласен с обвинениями», — отметил Пазуэллу на одном из интервью.

В мае 2020 года, несмотря на предупреждения о том, что без эффективных мер по социальной изоляции Бразилии потребуется почти два года для борьбы с пандемией, Пазуэллу сообщил о снятии ограничений и восстановлении экономической активности в стране.

Отсутствие прозрачности

В июне министр здравоохранения решил поменять способ информирования общественности о ситуации с пандемией: вместо данных об общем количестве случаев заражения и смертей теперь публиковалось только количество заражений за последние 24 часа.

В ответ на решение министра об ограничении доступа к данным о ситуации с коронавирусом агентства G1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo и UOL начали сотрудничать с целью получений необходимой информации в 26 штатах и федеральном округе.

Ограничение доступа к информации вызвало волну критики в адрес министерства со стороны гражданской общественности, представителей законодательной и судебной власти, которые обвинили министра в отсутствии прозрачности.

Нехватка препаратов в ОРИТ, рекордная смертельность и отрицание коллапса

Министр здравоохранения Пазуэллу проигнорировал еще одну крайне острую проблему: нехватку препаратов в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) для лечения пациентов, зараженных коронавирусом. 29 мая 2020 года Комитет по чрезвычайным операциям выпустил документы, в котором говорилось об острой нехватке медикаментов для ОРИТ, в том числе обезболивающих и успокоительных. Министр не предпринял никаких действий для решения проблемы. В марте 2021 года южные штаты вновь сообщили о нехватке медикаментов для ОРИТ. За это время проблема так и не была решена — министр фактически ее проигнорировал.

При Пазуэллу Бразилия достигла рекордной суточной смертности от СOVID-19. 10 марта 2021, когда было зарегистрировано 2349 смертельных случаев — рекорд суточной смертности с начала пандемии, Пазуэллу сообщил, что система здравоохранения в Бразилии «не была и не будет в коллапсе».

По результатам опроса общественного мнения Paraná Pesquisas, деятельность Пазуэллу в борьбе с пандемией коронавируса оценивается негативно 44,3% бразильцев. Больше всего работой министра недовольны молодые люди от 25 дно 34 лет (48%) и лица с высшим образованием (51%). Позитивно результаты работы Пазуэллу оценили 32% респондентов.

Генерал Эдуарду Пазуэллу вступил в должность министра здравоохранения и покидает ее на фоне скандала. Назначение доктора Кейроги на пост может означать улучшение политики правительства в борьбе с коронавирусом. Но также смена министра может не привести ни к каким изменениям, так как Керойга все еще будет выполнять полномочия под влиянием президента Жаира Болсонару.