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Спикер Совфеда РФ прокомментировала возможность сертификации «Спутника V» в Евросоюзе

Спикер Совфеда РФ прокомментировала возможность сертификации «Спутника V» в Евросоюзе

Москва, 17 марта. Разработанная российскими учеными вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» имеет все шансы получить одобрение на использование в ЕС.

«Спутник V» имеет все возможности для сертификации в ЕС. Такое заявление журналистам сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Российская вакцина имеет все возможности для этого», — заявила она.

Вакцина «Спутник V» проходит процедуру экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА с начала марта. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка «Спутника V» пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины в данный момент нет.

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