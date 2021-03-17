Таксист в Красноярске «вымыл» машину шалью клиентки стоимостью в 16 тыс. рублей

Красноярск, 17 марта. Красноярский водитель такси начал оскорблять клиентку после того, как ее укачало в машине. Затем, угрожая, он выхватил вещи девушки и протер ими салон автомобиля.

Как утверждает девушка, водитель отказал ей в просьбе остановить машину перед тем, как ей стало плохо. Испачкав салон, клиентка предложила две тысячи рублей в качестве компенсации. Видимо сумма не устроила водителя, он обматерил испуганную пассажирку и вытер рвотную массу ее дорогостоящими вещами.

Испорченную одежду оценили в 16 тысяч рублей. Девушке пришлось заплатить за поездку и в плохом самочувствии полтора километра идти пешком до дома. В Uber, куда пострадавшая обращалась 7 раз, никак не отреагировали.

Ранее ФАН писал, что таксист из Таджикистана полгода насиловал петербурженку в машине.