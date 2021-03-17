Запад завидует союзу России и ЦАР: эксперт дал оценку независимой политике Туадера



Банги, 17 марта. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера уверенно выиграл выборы, укрепил союз с Россией и продолжает успешно бороться с боевиками. Независимая позиция центральноафриканского лидера вызывает недовольство у западных стран, а у Франции еще и ревность из-за тесного сотрудничества Банги с Москвой.

Отдаление республики от бывшей метрополии — Франции наносит удар не только по репутации и интересам Парижа, но и некоторых стран ООН, заинтересованных в сохранении хаоса в регионе для разграбления ресурсов африканской страны. Такое мнение высказал политолог-африканист Люк Мишель изданию Nouvelles+ .

Эксперт отмечает еще один момент, вызывающий раздражение у западных политиков. После обучения у российских инструкторов армия ЦАР ведет успешное контрнаступление на бандформирования, объединившиеся в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC).

Франция и ряд африканских государств называют боевиков простыми мятежниками или оппозицией, призывая Банги начать с ними переговоры. Но у президента Фостен-Арканжа Туадера твердое убеждение: люди, взявшие в руки оружие, отмеченные преступлениями против своего народа и государства, должны предстать перед судом.