Продюсер Загорский требует звания заслуженного артиста для основателя «Ласкового мая»

В год 35-летия группы «Ласковый май» продюсер Андрей Загорский совместно с рядом музыкантов и общественных организаций подготовил прошение в комиссию при президенте Российской Федерации по государственным наградам о присвоении звания заслуженного артиста России Сергею Кузнецову — композитору, основателю группы «Ласковый май». Об этом продюсер рассказал ФАН.

«Кузя написал свыше 100 песен, из которых добрую половину поет весь бывший СССР вот уже более 30 лет. Неужели композитор, песни которого знают и поют не один десяток лет, не заслужил почетного звания? Или мы опять будем задаваться этим вопросом лишь после ухода из жизни очередного талантливого человека и спрашивать сами себя, а почему мы раньше этого не сделали?» — заявил Загорский.

Продюсер напомнил, что Кузнецов лишился прав на песни, написанные для «Ласкового мая». По его мнению, государство должно восстановить справедливость и высоко оценить вклад основателя группы. Звание заслуженного артиста порой получают люди, которые ничего не создали сами, а поистине уникальные и талантливые остаются в тени до самой смерти, считает продюсер.

«Так быть не должно! Сергей Кузнецов все эти 35 лет продолжает заниматься творчеством, создает новые проекты, новые песни», — отметил собеседник ФАН.

Загорский добавил, что не так давно стал работать с Кузнецовым над новым проектом — Семен Розов.

«Кузя написал уже шесть песен для нового альбома Семена. И Семен уже несколько раз принимал участие в моих шоу «Легенды 90-х» наряду с Сергеем Соседовым, группой «Восток» и многими другими», — рассказал продюсер.

Загорский надеется, что государство не оставит без внимания обращение о присвоении Кузнецову звания.

Ранее Андрей Загорский призвал установить мемориальную доску в честь Натальи Крачковской.