Ученые обосновали невозможность жизни на Марсе

Вашингтон, 17 марта. Директор исследовательского центра Карла Сагана в Институте SETI Натали Каброл оспорила предположение научного сообщества о существовании современной жизни на Марсе.

Карбол утверждает, что микробную обитаемость на Красной планете важно рассматривать через «призму континуума окружающей среды», которому четыре млрд лет, а не через статичные снимки окружающей среды. По земным стандартам Марс очень рано стал экстремальной средой, пишет издание Planet Today.

Воды в таких условиях недостаточно для развития жизни на планете, уверена Карбол. Для возникновения жизни в экстремальных мирах необходимо понимание закономерности, возникающей в результате взаимодействия разреженной атмосферы, ультрафиолетового излучения, солености, засушливости и других факторов.

Ученым удалось разгадать тайну гигантского марсианского облака, которая не давала покоя исследователям долгие годы. Выяснилось, что это явление имеет орографическую природу, облако возникает вследствие обтекания воздушными массами горного рельефа на поверхности Красной планеты.