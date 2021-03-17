Глава Минкультуры РФ Любимова негативно высказалась о Евровидении

Москва, 17 марта. Министр культуры России Ольга Любимова с пренебрежением высказалась о песенном конкурсе «Евровидение» и заявила, что ее ведомство готовит более важные мероприятия.

Любимова считает, что Минкультуры РФ не должно принимать участие в подготовке к международному конкурсу. Она добавила, что ведомство не будет рассматривать возможные петиции о пересмотре результатов национального отбора, предложив заниматься этими вопросами на других площадках.

«Я считаю, что качество этого конкурса заставляет беспокоиться», — отметила глава министерства.

По мнению Любимовой, Евровидение не имеет ничего общего с культурой. Гораздо важнее заниматься организацией классических музыкальных конкурсов им. Сергея Рахманинова и Петра Чайковского, подытожила министр.

Ранее стало известно, что певица Мария Толмачева не оценила композицию Манижи для Евровидения Russian Woman. По мнению артистки, у других конкурсантов в песнях был какой-то посыл. Толмачева считает, что сейчас члены жюри оценивают не только вокальные данные участников, но и сам номер.