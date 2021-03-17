МИД РФ посоветовал США придумать «что-то получше» недостоверного доклада разведки

Москва, 17 марта. Доклад разведки США по «российскому вмешательству» в выборы является недостоверным. Об этом сообщили в МИД РФ.

Дипломаты утверждают, что Вашингтон пытается манипулировать общественным мнением с помощью неправдоподобного доклада о якобы вмешательстве РФ.

«Придумайте что-нибудь лучше», — посоветовали в МИД России.

США тиражируют тему «вмешательства» в американские выборы с 2016 года. Вашингтон инициировал «расследование», но дело развалилось в суде из-за отсутствия доказательств. МИД РФ ранее советовал Белому дому не предпринимать опрометчивых шагов в вопросе введения санкций, так как за этим действием последует зеркальный ответ Москвы.