Депутат Госдумы Сергей Вострецов рассказал, для чего нужен «дом тиктокера»

Тренды, которые создает TikTok, разлетаются сейчас с немыслимой скоростью. А подростки, чьи лица мелькают в этой социальной сети, становятся кумирами нового поколения.

Накануне, 16 марта, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила создать «дом тиктокера» для молодежи в Крыму.

Она считает, что можно оборудовать помещение в красивом месте на территории какого-либо пансионата. Поклонская отмечает, что молодежь будет приезжать на лето в Крым и создавать там «свои крутые, классные видеоролики».

Депутат Госдумы Сергей Вострецов рассказал ФАН, почему необходимо поддерживать тиктокеров в России.

«Это веяние времени. Знаю, что огромное количество молодежи пользуются TikTok. Время не остановить. Если мы не можем зло (интернет. — Прим. ФАН) победить, тогда необходимо обезопасить наших детей, научиться управлять этим процессом, при этом не вмешиваясь грубо и жестко. Если такой «дом тиктокеров» будет создан, мы сможем вместе с ними учиться новому. Главное, чтобы была позитивная повестка», — объяснил политик.

Сергей Вострецов подчеркнул, что интернет и TikTok могут служить во благо, а могут нанести жесткий удар.

«Не надо от этого прятаться, наоборот, взрослым нужно входить в эту тематику TikTok и помогать нашим детям выбирать правильные направления в жизни. Я считаю, что все это делается во благо. Это все равно, что остаться в стороне от процесса и уйти на задворки времени. Такого быть не должно, нам необходимо идти в ногу со временем», — рассказал собеседник агентства.

Ранее корреспондент ФАН побывал на съемках первого в России TikTok-шоу талантов.