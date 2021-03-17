Эстония приостановила вакцинацию руководства страны от COVID-19

Таллин, 17 марта. Процесс вакцинации руководства Эстонии от коронавирусной инфекции приостановлен из-за дефицита прививок в государстве.

Несколькими днями ранее стало известно, что COVID-19 заразилась премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Всего в стране зарегистрировано более 89 тыс. случаев заболевания.

Эстонские медики также зарегистрировали два случая тромбоза у пациентов, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Зарегистрирован один летальный исход, сообщал советник по медицине местного департамента лекарственных средства Алар Ирс.