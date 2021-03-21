Сороки 2021: что за праздник, история, традиции и приметы, что нельзя делать 22 марта

Популярный на Руси праздник Сороки отмечается 22 марта, в 2021 году это понедельник. В старину он был одним из любимых праздников, фактически вторая встреча весны (первая — Сретение, 15 февраля; третья — Благовещение, 7 апреля). Для приманивания птиц и весны на Сороки на Руси пекли специальное ритуальное печенье в виде птичек. Поскольку это, как правило, время Великого поста (как и в 2021 году), печенье делают постным — в тесто не добавляют сливочное масло, маргарин, а также молоко и яйца. Подробнее о правилах питания в Великий пост читайте в материале ФАН.

Сороки: что за праздник, история

Народный праздник Сороки назван по созвучию со словом «сорок». Праздник также называют Сорок сороков. Дело в том, что 22 марта Русская православная церковь вспоминает подвиг 40 Севастийских мучеников — воинов-христиан, принявших мученическую смерть за веру в 320 году (западные христиане вспоминают подвиг 9 марта).

События произошли на территории нынешней Турции, в городе Севастии при императоре Лицинии во времена гонений на христиан. 40 римских воинов, которые тайно приняли христианство, отказались участвовать в языческом обряде и тем самым себя выдали. Их подвергли пыткам, а затем раздели догола и вывели на лед (весна в тот год была очень холодной).

Неподалеку затопили горячую баню, предложив войти в нее тем, кто готов отречься от Христа. Один из воинов не выдержал пытки, вбежал в баню, но, по преданию, тут же умер. Однако его место на льду занял другой римский воин, который охранял замерзающих мучеников. Таким образом, этот воин также признал себя христианином и был казнен вместе с остальными. Тела 40 мучеников были сожжены, а кости утоплены в озере, но местный епископ собрал останки и предал их христианскому погребению.

День памяти Сорока Севастийских мучеников — это мужской день в православии, а День жен-мироносиц (в мае) — женский православный праздник.

Как на Руси отмечали праздник Сороки

На Руси праздник по созвучию называли Сороки, или Сорок сороков. Праздник считался главной встречей весны и отмечался широко.

Сороки совпадает с весенним равноденствием, когда день становится равен ночи. Праздник, как видно из названия, посвящался возвращению перелетных птиц. Считалось, что весной прилетает 40 разных видов, первыми — жаворонки. Поэтому праздник иногда так и называют — Жаворонки.

Пернатых встречали специальным угощением — постным печеньем в виде птичек. Печенье давали и детям, клали на подоконник. Все эти обряды считались очень важными — приманивающими весну.

В некоторых местностях пекли строго по 40 печений, крошки ежедневно бросали из окна птицам. Считалось, что это защищает землю от утренних заморозков.

Что можно и нельзя делать 22 марта

На Руси в этот день было не принято работать, даже по дому, поэтому хозяйки старались все дела (в том числе выпечку печений) закончить накануне. Под запретом были ссоры, споры, скандалы. Поскольку это время Великого поста, запрещалась скоромная пища. Хотя праздник в 2021 году приходится на понедельник, когда пост очень строгий, на Сорок сороков можно есть горячую пищу с растительным маслом и печенье, изготовленное к этому дню.

Сороки на Руси также были детским праздником, поскольку дети считаются невинными как пташки божьи. Ребятишкам в этот день разрешалось шалить, шуметь и играть, несмотря на пост. Кроме того, в этот день обязательно нужно было выйти из дома и погулять, чтобы не «проспать» весну.

Приметы

Какая погода на Сороки, такой будет еще 40 дней.

На Сороки снег и мороз — можно рассчитывать на хороший урожай.

На Сороки тепло и сыро — жди мокрого лета, а урожай может сгнить на корню.

Жаворонок запел — к дружной ранней весне.

Птицы начинают возвращаться — весна будет ранней, а лето жарким.