Новосибирская учительница отправила девятикласснику интимное видео

Новосибирск, 17 марта. Следователи возбудили уголовное дело о совершении развратных действий в отношении подростка на учительницу школы Татарского района Новосибирской области.

Преподавателя иностранных языков подозревают в том, что она отправила 15-летнему ученику видео эротического содержания, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области. Видео, на котором обвиняемая женщина медленно раздевается под музыку, распространил один из ее учеников.

Как заявила педагог, подросток взломал ее страничку в социальной сети «ВКонтакте» и скачал личный файл из переписки с ее молодым человеком. Однако в ходе проверки следователи выявили причастность женщины к отправке видео-стриптиза несовершеннолетнему.

После обнародования эротического танца, учительница уволилась из школы и переехала с маленькой дочкой в другой регион. Сейчас следователи пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее, школьного учителя задержали под Петербургом за развращение учеников.