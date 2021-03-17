Полковник Тимошенко: учения СССР в 1981 году стали ночным кошмаром НАТО

Москва, 17 марта. Страны НАТО не имеют ни малейшего понятия о действительной военной мощи российской армии. Об этом заявил полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Страны-участницы НАТО раздражены военными учениями, которые проводит Россия во взаимодействии с Китаем. С таким заявлением выступил генсек Альянса Йенс Столтенберг, подводя итоги 2020 года. Москва и Пекин усиливают свое военное сотрудничество, а совместные армейские учения являются реальной «угрозой для безопасности НАТО».

Военные учения и маневры, которые проводит Россия, являются головной болью для всего Запада. Даже обычная проверка подготовленности российской армии умышленно очерняется, и ставится клеймо «российская угроза». Например, 15 марта начались общие военные тактические маневры России и Белоруссии. На Западе даже эти скромные учения уже назвали «прямой угрозой Польше и странам Прибалтики».

По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды» Михаила Тимошенко, ничего ужасного для Европы в проводимых маневрах нет. Их даже нельзя сравнить с учениями СССР 1981 года, которые смогли напугать всю Европу.

«Когда сегодня наши партнеры говорят об угрозе, якобы исходящей от России, это может вызвать лишь улыбку. Значит, они просто не знают, что такое настоящая угроза. Хотелось бы напомнить им про учения «Запад-81», которые проводили министр обороны Дмитрий Федорович Устинов и начальник генерального штаба Николай Васильевич Огарков. Наши партнеры из НАТО приняли их тогда за последнюю проверку перед войной, фактическим объявлением этой самой войны. Там была такая истерика в Европе — не описать. Мы им потом в ночных кошмарах снились. Тогда ведь между нами и НАТО были очень напряженные отношения. Так вот, когда наша артиллерия на полигонах отстрелялась, жаром несло как из печки. При том, что мы от этих районов, где ложились снаряды, находились в километре», — вспоминает полковник в отставке в в интервью для «ПолитРоссии».

Успех этих учений был оглушительным. СССР, использовав новые виды оружия и проработав основы тактики ведения боя, сделал еще больше — показал всему блоку Альянса боевую силу, которая не могла быть оспорена никем из вероятных противников. Сразу после финала учений «Запад-81» члены военного блока были вынуждены отменить все запланированные военные учения со своей стороны.

Ранее израильский военный аналитик Яков Кедми назвал имя человека, который смог «убить» СССР.