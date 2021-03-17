Пытавшаяся сжечь сына жительница Курска имеет судимость за кражу

Железногорск, 17 марта. Женщина, по вине которой погиб ребенок, была в прошлом осуждена по 158 статье УК РФ за кражу золотого кольца у знакомой.

Как рассказали ФАН в Железногорском городском суде Курской области, женщина была в гостях в квартире своей приятельницы и увидела на микроволновке золотое кольцо. Потом, пока никто не видел, она забрала себе кольцо, стоимостью 28 тыс. рублей.

Ссора между жительницей Курска и ее сыном закончилась жуткой трагедией. Женщина вывела своего девятилетнего сына на улицу, облила бензином и подожгла. В итоге ребенка с серьезными ожогами госпитализировали, но позже он умер.

Жительница Курска, по вине которой погиб ребенок, осуждала власти. На ее страницах в соцсетях опубликованы высмеивающие действия правительства ролики.