Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Фирма из Ангарска заплатит 700 тыс. рублей за уклонение от налогов

Фирма из Ангарска заплатит 700 тыс. рублей за уклонение от налогов

Ангарск, 17 марта. Директор и главный бухгалтер одной из фирм по ремонту машин уклонялись от уплаты налогов на добавленную стоимость на сумму в 35 млн рублей.

Злоумышленники в 2013-2015 годах включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения о «финансовых отношениях» с фиктивными фирмами-однодневками, сообщили на сайте следственного управления СКР по Иркутской области.

Обвиняемые частично возместили ущерб, причиненный государству. Впоследствии суд оштрафовал директора фирмы на 400 тысяч рублей, главного бухгалтера — на 300 тысяч. Арестованное во время следствия имущество обвиняемых суд использует в счет исполнения назначенного наказания.

Депутаты Госдумы подготовили ко второму чтению законопроект, разрешающий ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ для несовершеннолетних россиян, ведущих активный образ жизни, сообщает «360».

Новости партнеров