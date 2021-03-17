Фирма из Ангарска заплатит 700 тыс. рублей за уклонение от налогов

Ангарск, 17 марта. Директор и главный бухгалтер одной из фирм по ремонту машин уклонялись от уплаты налогов на добавленную стоимость на сумму в 35 млн рублей.

Злоумышленники в 2013-2015 годах включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения о «финансовых отношениях» с фиктивными фирмами-однодневками, сообщили на сайте следственного управления СКР по Иркутской области.

Обвиняемые частично возместили ущерб, причиненный государству. Впоследствии суд оштрафовал директора фирмы на 400 тысяч рублей, главного бухгалтера — на 300 тысяч. Арестованное во время следствия имущество обвиняемых суд использует в счет исполнения назначенного наказания.

Депутаты Госдумы подготовили ко второму чтению законопроект, разрешающий ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ для несовершеннолетних россиян, ведущих активный образ жизни, сообщает «360».