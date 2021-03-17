«Уникальная и несокрушимая», как ее называют украинские военные, противокорабельная ракета ЖК-360МЦ «Нептун» станет легкой мишенью для российских систем ПВО. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ФАН военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, стоящие на вооружении ВМФ России комплексы способны уничтожить «Нептун» еще на подлете.

«На самом деле, эта ракета не является какой-то трудной мишенью для наших комплексов ПВО, особенно таких комплексов, как «ТОР-М2». Он такие ракеты может сбивать что на встречных курсах, что на догонных. Поэтому утверждения об уникальности «Нептуна» не имеют ничего общего с военно-технической мыслью, а в качестве пропаганды сойдут и так», — утверждает военный эксперт.

Алексей Леонков добавил, что многочисленные высказывания украинских военных экспертов о том, что якобы у России нет средств борьбы с этим видом оружия, просто не соответствуют действительности. Так могут говорить только пропагандисты, а не специалисты, обладающие военно-техническими знаниями, заявил собеседник Федерального агентства новостей.

«Это заявление не эксперта, а пропагандистское. Эксперт должен знать хотя бы примерные характеристики зенитно-ракетных комплексов, которые стоят на вооружении ВМФ России, и эти данные есть в открытом доступе. Ознакомиться с ними не представляет особого труда», — считает Алексей Леонков.

Он отметил, что украинский «Нептун» трудно назвать новейшей разработкой. Эта противокорабельная ракета создана на базе советской Х-35, работы над которой начались еще в 1984 году.

«Украинская ракета «Нептун» сделана на базе советских разработок — противокорабельной ракеты Х-35. Когда были планы по военному сотрудничеству с Россией, мы передали Украине несколько образцов этой ракеты. После 2014 года, когда эта страна отправилась в антироссийское плавание, они собрали якобы свой «Нептун» и стали им бравировать», — заявил собеседник издания.

Ранее ФАН сообщал, что ВМС Украины получили опытные образцы ракетного комплекса «Нептун». Нынешний министр обороны соседней страны Александр Турчинов в июле 2019 года заявил, что эти ракеты смогут за несколько минут «уничтожить» Крымский мост.