Брюссель, 17 марта. Новый санкционный список Евросоюза (ЕС) будет утвержден на встрече 22 марта. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Главы МИД стран — членов Евросоюза введут новые ограничения за нарушение прав человека. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании, которое состоится 22 марта.

Стоит отметить, что США тиражируют тему российского «вмешательства» на протяжении нескольких лет. В 2017 году было организовано «расследование» по теме американских выборов, которое в итоге провалилось из-за отсутствия доказательств.

В МИД РФ также сообщали, что Москва ответит на безосновательные санкции ЕС и США. В России призывали Брюссель и Вашингтон не совершать опрометчивых шагов.