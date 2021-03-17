Православный и католический священники развеяли стереотипы о Дне святого Патрика

17 марта отмечается День святого Патрика — национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире. Для многих людей этот день ассоциируется лишь с зелеными костюмами, традиционными веселыми танцами, оживленными шествиями, лепреконами и реками пива, льющимися из ирландских пабов. Тем не менее, праздник имеет глубокие корни и богатую историю.

Корреспондент ФАН поговорил с представителями католической и православной церквей, чтобы развеять популярные мифы о Дне святого Патрика, а также узнать, как этот день отмечается в различных религиозных традициях.

Православный святитель Патрикий

Возможно, для кого-то это станет открытием, но святой Патрик почитается не только в странах Запада, но и в православной традиции. В православии небесный покровитель Ирландии носит имя Патрикия, а день его памяти отмечается 30 марта — это как раз 17 марта, но по старому стилю.

Священник Филипп Ильяшенко (отец Филипп) объяснил, почему национальный ирландский святой почитается Русской православной церковью. Отец Филипп уточнил, что святой Патрик жил и проповедовал в Европе до раскола единой христианской Церкви на западную и восточную, поэтому в его почитании нет ничего парадоксального.

«Патрикий, епископ Ирландский — один из святых отцов церкви, живший в IV–V веках после рождества Христова, — сообщил собеседник ФАН. — Его апостольская миссия заключалась в просвещении Ирландии, но его почитание так же естественно, как почитание апостола Фомы, который, по преданию, проповедовал в Индии. Первоверховные апостолы Павел и Петр на территорию Руси тоже не заходили, однако мы же их почитаем. В этом смысле в почитании святого Патрика нет ничего удивительного или неестественного для церкви».

Напомним, что Русская православная церковь официально отмечает День святого Патрика с 2017 года. Тогда заседание Священного синода приняло решение о включении в месяцеслов имен более полутора десятков древних святых, живших в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года. Святой Патрикий, просветитель Ирландии, был среди них.

По словам отца Филиппа, решение РПЦ не означает, что традиция почитания святого Патрика начинается именно с 2017 года.

«Традиция почитания святого Патрикия начинается с момента его прославления, — подчеркнул священник. — Решение включить его имя в месяцеслов — это вопрос, что называется, канонической или календарной работы комиссии РПЦ, которая привела соответствие наличия имен древних святых неразделенной церкви в календаре РПЦ».

Пиратский плен и трехлистный клевер

Про святого Патрика-Патрикия известно, что он родился в конце IV века в римской Британии в довольно знатной и зажиточной семье. Его мирское имя — Мэвин Суккат. Когда Мэвину было 16 лет, его похитили пираты и продали в рабство в Ирландию, где он в течение шести лет был пастухом.

Многие из приключений Патрика напоминают авантюрные романы. Юноше удается сбежать из плена в Ирландии, и после блужданий он обнаруживает корабль, спускаемый на воду. Патрик убеждает капитана взять его на борт, и корабль вместе с Патриком отплывает, по одной версии, к берегам Британии, по другой версии — к Галлии — территории современной Франции.

Далее начинается наименее известный период жизни Патрика. Вероятнее всего, он живет в Галлии в монастырях, где изучает богословие. Там он получает сан дьякона и имя Патриций — это латинская форма имени Патрик.

В 432 году Патрика отправляют миссионером в Ирландию. Он был крайне религиозен и так усердно насаждал в Ирландии христианство, что это государство до сих пор остается одним из главных оплотов католичества в Европе.

За 30 лет своей деятельности проповедник объехал большую часть Ирландии, обратил в христианство, по некоторым данным, 120 тысяч ирландцев и открыл от 300 до 600 церквей. С его проповедями связана интересная легенда: считается, что святой Патрик использовал для объяснения догмата Троицы трехлистный клевер — священный цветок друидов. Впоследствии это растение будет ассоциироваться с Ирландией и самим праздником.

Точная дата смерти святого Патрика не установлена, но многие исследователи полагают, что он скончался 17 марта 461 года. Ирландцы признали его святым покровителем страны еще в VI веке, задолго до его канонизации в 993 году и разделения христианской церкви на православную и католическую в 1054 году. Вскоре почитание его как святого распространилось и в других западноевропейских странах. Патрику посвящено более 2 тысяч соборов и церквей по всему миру, наиболее известный из которых собор святого Патрика в Дублине, основанный в 1191 году.

«Чарка Патрика» и Церковь

День святого Патрика был провозглашен христианским праздником в начале XVII века. Эта дата бурно отмечается не только в самой Ирландии, но и в странах, давших приют эмигрантам-ирландцам — в США, Канаде, Аргентине, Австралии, Новой Зеландии.

В массовой культуре День святого Патрика немыслим без костюмированных «зеленых» парадов, фестивалей, конкурсов национальных танцев. Среди неизменных символов праздника — зеленый трилистник в честь клевера — символа Ирландии и Святой Троицы, а также персонажи ирландского фольклора — лепреконы, способные исполнить желания тех, кто сможет их найти и поймать.

Не обходится празднования Дня святого Патрика и без огромного количества спиртного. В Ирландии даже существует так называемая «чарка Патрика» – единица измерения выпиваемого виски. По традиции, до того, как выпить последний стакан виски, необходимо было положить в стакан трилистник. Выпив напиток, трилистник полагалось бросить за спину через левое плечо — на счастье.

Тем не менее, популярная традиция шумного празднования Дня святого Патрика не соответствует ритуалам, признанным в религиозной традиции. Священник, генеральный викарий Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Кирилл Горбунов рассказал, как принято отмечать праздник в католической среде.

«Как и любой праздник, День святого Патрика посвящен молитве, обращен к Богу через заступничество этого святого, — сказал собеседник ФАН. — Святой Патрик — это великий миссионер, который посвятил свою жизнь проповеди благой вести, и именно этим он прежде всего запомнился».

Священник рад, что имя святого Патрика ассоциируется с древней культурой Ирландии и находит почитателей по всему миру, в том числе и в России, однако считает, что для Церкви важнее всего, чтобы люди помнили свое христианское прошлое и историю праздника.

«Самое главное достижение святого Патрика — то, что он принес благую весть о Христе людям и посвятил свою жизнь проповеди этой благой вести, — подчеркнул Кирилл Горбунов. — Поэтому мы бы хотели попросить святого Патрика именно об этом — чтобы люди помнили свое христианское наследие, свою веру и делились ею друг с другими».

В свою очередь, православный священник Филипп Ильяшенко рассказал, как День святого Патрика отмечается в Русской православной церкви.

«Память святого Патрикия отмечается точно так же, как и православное празднование любого святого, которого мы почитаем, — сообщил священник. — Мы прежде всего совершаем богослужение, читаем и поем определенную последовательность богослужебных текстов».

Отец Филипп обратил внимание, что Патрик является святым, который воспринимается как покровитель целой страны. Несмотря на то, что традиция празднования памяти святого Патрика в самой Ирландии предполагает довольно шумное и публичное празднование с шествиями, это не значит, что Россия должна следовать примеру этой страны.

«Наверное, в России можно все-таки без шествий в зеленой одежде обойтись — это не совсем русская традиция, — заявил отец Филипп. — В нашей православной традиции крестные ходы были и остаются, а вот подобные шествия свойственны больше западному, католическому христианству».

Православный священник продолжил, что празднование Дня святого Патрика с употреблением алкогольных напитков не имеет никакого отношения к христианскому почитанию святого.

«Если говорить о немного детском, ограниченном восприятии празднования Дня святого Патрика в России, связанном с употреблением слабоалкогольных напитков в сколь возможно большом объеме, мне кажется, что это не имеет никакого отношения к собственно христианскому почитанию святого, — заключил отец Филипп. — Речь идет о некой гражданской, возможно, не самой лучшей традиции. Тем не менее, она как факт существует».

Ранее ФАН писал, что мужчина пытался сжечь собор Святого Патрика в Нью-Йорке.