Президент Турции Эрдоган посетит Казахстан в конце марта

Нур-Султан, 17 марта. Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган посетит с рабочим визитом Казахстан.

Его поездка запланирована на 30 и 31 марта. Вероятно, Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудят вопросы сотрудничества и другие актуальные темы международной повестки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о взаимодействии России и Турции по Сирии. Работа в этом направлении продолжается. Военнослужащие РФ тесно сотрудничают с коллегами из Турции по сирийскому вопросу.