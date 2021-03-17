Кастинг актеров для «Брата 3» закончился массовой дракой

Москва, 17 марта. Массовая драка произошла на кастинге актеров для боевика «Брат 3», в разборки ввязался сам продюсер картины Стас Барецкий, заявил его PR-директор Вадим Горжанкин.

Мероприятие проходило в «Руки Вверх баре» в подмосковных Мытищах. По словам пиарщика, драку затеял муж одной из кандидаток на роль в фильме. Мужчина обвинил Барецкого в «грязных домогательствах». Однако продюсер все обвинения отрицает.

«Я просто немного пощупал претендентку. Потом попросил изобразить ее половой акт с резиновой куклой», — сказал скандальный шоумен.

Барецкий заявил, что девушка оказалась «способной» и продемонстрировала свои умения «с энтузиазмом». Такое поведение не понравилось ее мужу, после чего он набросился на продюсера.

Из-за драки кастинг пришлось отменить, заметил Горжанкин. В ближайшее время Барецкий решит, когда будет назначен повторный смотр актеров, подытожил PR-директор.

Ранее сообщалось, что продолжение культового боевика «Брат» будут снимать в Мытищах, Москве и Петербурге. Кастинг проходил вечером 16 марта, на него были приглашены «фрики, трансвеститы» и другие сомнительные персонажи, мечтающие о славе. Создатели обещают, что третья часть «Брата» передаст «дух времени» с эскортницами, погонями и боевыми сценами.