Леонов поздравил «дочку» Арзамасову с днем рождения

В среду, 17 марта, актриса Елизавета Арзамасова отмечает свой день рождения. Заслуженный артист РФ Андрей Леонов, который снимался с ней в ситкоме «Папины дочки», поздравил коллегу с 26-летием.

«Естественно, я поздравляю ее с днем рождения — Лизочку, дорогую. Хочу пожелать всегда быть востребованной в профессии, чтобы она всегда была в работе и приглашали ее чаще и чаще. У нее и так много работы, и дай Бог, чтобы сохранялся такой режим. Это важно для актрис и для любого актера», — говорит Андрей Леонов.

В сериале телеканала СТС «Папины дочки» актер сыграл отца Галины Сергеевны Васнецовой, в роли которой выступила Лиза Арзамасова. Как отметил сам Леонов, роль Гали — не единственная работа Арзамасовой, где актеры сыграли вместе. Последний сериал, в съемках которого артисты участвовали, — «Ивановы, Ивановы» на том же канале.

За свою актерскую деятельность Арзамасова сыграла в 69 фильмах и девяти спектаклях. Сниматься она начала с раннего детства. Но популярность пришла к ней после исполнения именно роли эрудита и вундеркинда Галины Сергеевны в «Папиных дочках».

На сегодняшний день именинница находится в Дубае, где наслаждается теплом. Знаменитость радует поклонников нежными фото с отдыха. Свежим снимком звезда сериала «Папины дочки» поделилась в понедельник. На фото артистка сидит на морском побережье в бикини — оторваться от созерцания ее фигуры, как отметили поклонники артистки, просто невозможно.